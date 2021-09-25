Виталия Шишова похоронят в воскресенье
24 сентября прокуратура разрешила забрать его тело. Об этом Свободе сообщили друзья Виталия.
26-летний Виталий Шишов пропал в Киеве 2 августа. Он был руководителем Белорусского дома, общины, которая занималась помощью беженцам, организовывала акции солидарности. Парень вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день Виталия нашли в парке повешенным.
Правоохранительные органы рассматривали версии самоубийства и убийства. Результаты экспертизы неизвестны.
10:24 25/09/2021
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