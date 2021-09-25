











26-летний Виталий Шишов пропал в Киеве 2 августа. Он был руководителем Белорусского дома, общины, которая занималась помощью беженцам, организовывала акции солидарности. Парень вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день Виталия нашли в парке повешенным.





Правоохранительные органы рассматривали версии самоубийства и убийства. Результаты экспертизы неизвестны.