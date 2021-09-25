Герб Речицы учрежден Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 2005 г № 490 и зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Республики Беларусь 1 ноября 2005 г № Б-45 и Б-46. Он описывается так:





В серебряном поле барочного щита розовая хоругвь с изображением всадника в серебряных латах на лошади того же металла с обнаженным мечом в правой руке и щитом с двойным крестом красного цвета в левой.





Соответственно, флаг Речицы — это белое прямоугольное полотнище, на котором изображен герб.









Из администрации Первомайского района Минска пришел развернутый ответ за подписью заместителя главы администрации Елены Осадчей.





Там указано, в каких случаях может использоваться флаг Речицы: на зданиях органов власти, плюс в тех местах, где вывешивают государственный герб.





Кроме того, говорится:





Флаг города Речицы и Речицкого района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.





Значит, флаг с «Погоней» можно использовать во время семейных праздников?





Есть нюанс.





Право на использование флага города Речицы и Речицкого района может быть предоставлено по р шению Речицкого районного исполнительного комитета.





Таким образом, использование флага города Речицы и Речицкого района при отсутствии разрешения местного исполнительного и распорядительного органа не разрешается.





В этих двух строчках какая-то путаница. Сначала говорится, что разрешение выдают речицкие власти. А потом — что нельзя использовать флаг без разрешения местных властей. Но заявитель как раз спрашивал у местных властей (администрация Первомайского района Минска), может ли он вывесить герб. Как будто бы получается, что надо брать сразу два разрешения: и у речицких властей, и у минских. Правда, ссылку на какой-либо закон, который это релгаментирует, Е.Осадчая не сделала.





Интересно, что формулировку про «семейные праздники» взяли прямиком из Закона Беларуси «О государственных символах Республики Беларусь».





Статья 5. Государственный флаг Республики Беларусь поднимается или устанавливается:





… а также во время государственных праздников и праздничных дней, спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, торжественных мероприятий, народных, трудовых, семейных праздников, в другие памятные даты, в иных случаях.





Но флаг и герб Речицы на относятся к государственным флагам, это территориальная геральдика.





В соответствующем законе «Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах» ранее говорилось, когда можно было их использовать. Но там тоже не было про семейные торжества:





Артыкул 14.





Гербы i флагi могуць выкарыстоўвацца таксама ў час дзяржаўных свят i святочных дзён, урачыстых мерапрыемстваў, якiя праводзяцца дзяржаўнымi органамi, iншымi арганiзацыямi, народных, працоўных свят i мерапрыемстваў, прымеркаваных да памятных дат.





Это третья часть статьи. Любопытно, что законом №86-3 от 6 января 2021 года «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» третья часть из текста закона исключена.