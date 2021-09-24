Два оленя утонули в Березинском заповеднике во время боя за самку. Фото berezinsky.by





Погибшие олени были обнаружены в Березине на территории Крайцевского лесничества. Специалисты предполагают, что два самца встретились в пойме реки, чтобы оспорить самку.





Во время боя рога самцов заклинило, и они уже их не смогли разъединить. Сцепленные животные упали в реку и утонули, пишет сайт заповедника.





Подобный случай описывает в своей книге «Дерсу Узала» Владимир Арсеньев:





«Невдалеке от бивака Дьяков нашел скелеты двух оленей, спутавшихся рогами. Я отправился по указанному направлению и вскоре действительно увидел на земле изюбриные кости. Видно было, что над уборкой трупов потрудились и птицы, и хищные звери. Особенный интерес представляли головы животных. Во время драки они так сцепились рогами, что уже не могли разойтись и погибли от голода. Стрелки пробовали разнять рога: шесть человек (по три с каждой стороны) не могли этого сделать. Можно представить себе, с какой силой бились изюбри. Очевидно, при ударе рога раздались и приняли животных в смертельные объятия. Хотя мулы наши были перегружены, тем не менее я решил дотащить эту редкую находку до первого жилого пункта и там оставить ее на хранение у китайцев».