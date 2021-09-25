







Возглавил комитет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Оргкомитету поручено разработать проект программы празднования 1030-летия православия на белорусских землях и представить для утверждения к очередному заседанию Синода Белорусского Экзархата.





Напомним, в 992 году была основана Полоцкая епархия. Поэтому этот год можно считать годом появления христианства в Беларуси. Событие относится ко времени правления князя Изяслава, сына равноапостольного Владимира и полоцкой княжны Рогнеды.





В 1054 году христианская церковь раскололась на Римско-католическую церковь на Западе, с центром в Риме, и Православную на Востоке, с центром в Константинополе. Современная Православная церковь рассматривает всю историю церкви до 1054 года как свою историю.