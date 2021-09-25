Какой будет зима в Беларуси в 2022 году

Глобальные изменения климата на планете связаны не только с деятельностью человека и парниковыми газами. Существует определенная цикличность потеплений и похолоданий. Как изменится климат в нашей стране, специалисты Института природопользования НАН рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.





Аномалия или закономерность?

Аномально жаркое лето, лютые зимы, шквальные ветра и бураны… Такой погоды в Беларуси не припомнят даже старожилы. По словам главного научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси академика Владимира Логинова, подобные аномалии наши далекие предки уже переживали и не раз.





“Если посмотреть последние 7 тысяч лет, то можно назвать несколько эпох, когда температура была выше, чем сейчас. Нельзя говорить, что такой погоды как сейчас никогда не было, была. Цикличность была и будет. Но сейчас вынуждены учитывать и антропогенный фактор – рост парниковых газов”, – сказал академик Логинов.





Как отметил спикер, погода на планете менялась неоднократно. Например, в XI веке на территории современной Беларуси выращивали бахчевые культуры – арбузы и дыни.





“Были и такие эпохи, когда температура летом была отрицательная. Есть картинки, которые показывают, что белье в Англии замерзало при сушке летом.





Это было в течение, так называемого малого ледникового периода, который имеет достаточно большую дл ельность. Начался он в 1645 году. И по разным оценкам закончился в XVII-XVIII веке”, – отметил Логинов.





О рейтинге зим и прогнозах

Нынешний холодный сентябрь вызвал беспокойство у белорусов. Если уже в начале осени столбик термометра не превышает десятиградусной отметки, то что будет дальше и особенно зимой. Прошлая, например, считается аномально холодной.





“Если говорить о зиме прошлого года, она не была экстремальной. Люди напуганы, просто давно не было суровых зим. Зима в прошлом году в Беларуси занимает где-то 20 место по рангу. Самая суровая зима была за всю историю инструментальных наблюдений Республики Беларусь – это зима 1939 года”, – отметил Логинов.





По его словам, в некоторые дни стояли почти сорокоградусные морозы.





Будет ли снег в новогоднюю ночь?

По словам директора Института природопользования НАН Беларуси Сергея Лысенко, сегодня предел предсказуемости погоды не превышает 2-3 недели.





“Сказать о том, будет ли снег в новогоднюю ночь или нет – таких методов в мире не существует. Мы можем говорить только об аномалии – в среднем отличии температуры зимы или отдельных месяцев от средних многолетних условий. И в этих прогнозах можно опираться, допустим, на изменение температуры мирового океана, атмосферные циркуляции, ледовитости в Арктике”, – сказал Лысенко.





По его словам, большие надежды в долгосрочном прогнозировании подают методы глубокого машинного обучения, когда подбираются различного рода глобальные геофизические индексы, которые отражаются на климате, погодных условиях в том числе и в Беларуси.





“Если говорить какой будет зима, опять же можно исходить из циклических проявлений. На территории Восточной Европы проявляются восьмилетниие колебания. Сейчас мы находимся как раз в минимуме восьмилетнего цикла. Не случайно прошлая зима была достаточно холодная. И вероятность таких зим в последующий год тоже повышается. Это не означает, что зима будет холодная, но вероятность достаточно высокая”, – резюмировал Лысенко.