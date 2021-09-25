Народные приметы 25 сентября: зима будет долгой, если сегодня пойдет дождь

25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму.