Народные приметы 25 сентября: зима будет долгой, если сегодня пойдет дождь
25 сентября в народе празднуют день Артамона Змеевика. Наши предки считали, что в этот праздник змеи сползаются из полей в леса, чтобы там под землей переждать зиму.
По поверью, если охотнику на Артамона удалось убить хотя бы зайца - удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
Что нельзя делать 25 сентября
Ходить в лес - иначе есть риск встретить большое количество змей.
Конфликтовать, повышать голос, желать зла кому-то.
Злоупотреблять алкоголем.
Тяжело физически работать с утра.
Приметы 25 сентября
Гром - к теплой осени.
Дождь на Артамона - зима будет длинная.
08:21 25/09/2021
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