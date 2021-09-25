











Первый раз его наказали за участие во дворовом марше с бело-красно-белой символикой 9 сентября в Кунцевщине. Теперь же составили протокол за "мелкое хулиганство", сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae.





На выходе из ЦИПа на Окрестина Кубицкого встретили милиционеры и предложили проехать с ними в РУВД на "профилактическую беседу". Парень согласился. Однако в суде милиционер-свидетель заявил, что по дороге Владислав Кубицкий начал "агрессивно и вызывающе себя вести, громко кричать и на замечания успокоиться не реагировал". Также сотрудник милиции сказал, что когда они на служебной машине остановились на одном из перекрёстков, "Кубицкий назвал милиционеров таксистами, вышел из машины и намеренно ударил дверью".





Судья Алла Скуратович признала Владислава Кубицкого виновным.





Также не вышли на свободу мать и сын Татьяна и Алексей Бусел, задержанные 9 сентября во время того же дворового протестного марша.