Ещё один повторный арест в Минске: "назвал милиционеров таксистами"
24-летний минчанин Владислав Кубицкий в пятницу вышел с Окрестина после 15-суточного ареста и сразу же был задержан.
Первый раз его наказали за участие во дворовом марше с бело-красно-белой символикой 9 сентября в Кунцевщине. Теперь же составили протокол за "мелкое хулиганство", сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae.
На выходе из ЦИПа на Окрестина Кубицкого встретили милиционеры и предложили проехать с ними в РУВД на "профилактическую беседу". Парень согласился. Однако в суде милиционер-свидетель заявил, что по дороге Владислав Кубицкий начал "агрессивно и вызывающе себя вести, громко кричать и на замечания успокоиться не реагировал". Также сотрудник милиции сказал, что когда они на служебной машине остановились на одном из перекрёстков, "Кубицкий назвал милиционеров таксистами, вышел из машины и намеренно ударил дверью".
Судья Алла Скуратович признала Владислава Кубицкого виновным.
Также не вышли на свободу мать и сын Татьяна и Алексей Бусел, задержанные 9 сентября во время того же дворового протестного марша.
08:02 25/09/2021
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