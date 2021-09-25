+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ещё один повторный арест в Минске: "назвал милиционеров таксистами"

24-летний минчанин Владислав Кубицкий в пятницу вышел с Окрестина после 15-суточного ареста и сразу же был задержан.




Первый раз его наказали за участие во дворовом марше с бело-красно-белой символикой 9 сентября в Кунцевщине. Теперь же составили протокол за "мелкое хулиганство", сообщает телеграмм-канал @viasnanazirae.

На выходе из ЦИПа на Окрестина Кубицкого встретили милиционеры и предложили проехать с ними в РУВД на "профилактическую беседу". Парень согласился. Однако в суде милиционер-свидетель заявил, что по дороге Владислав Кубицкий начал "агрессивно и вызывающе себя вести, громко кричать и на замечания успокоиться не реагировал". Также сотрудник милиции сказал, что когда они на служебной машине остановились на одном из перекрёстков, "Кубицкий назвал милиционеров таксистами, вышел из машины и намеренно ударил дверью".

Судья Алла Скуратович признала Владислава Кубицкого виновным.

Также не вышли на свободу мать и сын Татьяна и Алексей Бусел, задержанные 9 сентября во время того же дворового протестного марша.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]