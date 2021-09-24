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Бывший самолет Лукашенко перевезли по частям из аэропорта в музей

Старый "борт №1" Ту-154М без крыльев, носа и хвоста перевезли из Национального аэропорта в Музей авиатехники в Липках, сообщили Sputnik в музейном секторе Минского аэроклуба ДОСААФ.


"Изначально планировали довезти до М1 и рано утром в субботу (25 сентября) уже в Липки. Но планы изменились", – пояснил собеседник.

В Липках полноценного музея еще нет: пока есть несколько экспонатов, которые перевезли с Боровой и еще не собирали. Подробностей немного: утром начали погрузку на территории Минского авиаремонтного завода № 407, примерно в 17:30-18:00 выехали с аэропорта. Около 19:30 обе части фюзеляжа уже прибыли на аэродром Липки (на территорию авиации МЧС).

В субботу утром начнется выгрузка с тралов на территории аэроклуба. А остальные части самолета и элементы интерьера уже в аэроклубе: их доставили ранее.

Бывшему президентскому Ту-154М – 26 лет, первый полет состоялся на нем в 1995 году. Интернет-источники утверждают, что белорусский президент использовал воздушное судно в середине 2010-х, когда посещал с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Борт сфотографировали споттеры в момент дозаправки в Новосибирске.

После окончания эксплуатации собственник, авиакомпания "Белавиа", решила продать самолет через аукцион. Торги прошли в декабре 2018 года, начальная цена была более 2 миллионов долларов. Желающих приобрести лайнер за столь высокую стоимость не нашлось.

Эксплуатация знаменитых пассажирских "тушек" данной модели в Беларуси была прекращена в 2016 году, когда "Белавиа" приобрела три новых Boeing 737-500.Ту 54 отечественного авиаперевозчика свой последний полет совершил 28 декабря 2016 года из Беларуси в Россию. Сейчас некоторые модели находятся в музее Минского аэроклуба ДОСААФ.
Sputnik.by
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