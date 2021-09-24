



В случае, если граждане на момент формирования списков «тунеядцев» не работали по веским причинам, учились за границей, то они должны обратиться в действующую комиссию администраций районов, чтобы подтвердить свою занятость.





Списки не занятых в экономике будут составляться до 5 ноября, – сообщила Наталья Агейчик, ведущий специалист отдела ЕИРКЦ Гродно, в эфире телеканала «Гродно Плюс».





Специалист рассказал, что не занятые в экономике трудоспособные граждане оплачивают подогрев воды по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, это относится и к оплатам за газ и тепло.





Обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат тариф превышает субсидируемый в пять раз, – отметила специалист.





Агейчик пояснила, что работающие граждане за отопление и воду платят в среднем 35 рублей, тунеядцам услуги обходятся порядка 170 рублей и больше.





При мизерных зарплатах, которые предлагают многие работодатели, осоенно в глубинке, только такими мерами людей н работу и можно загнать.







