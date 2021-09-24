Задержания азотовцев шли с 19 по 23 сентября. На 24 сентября известно, что под стражей остались шесть бывших и действующих работников " Гродно Азота»:





1. Сергей Шелест, бывший аппаратчик цеха " Аммиак-3»;





2. Андрей Погярило, бывший слесарь-ремонтник цеха " Аммиак-3»;





3. Владимир Журавко, бывший оператор ГПУ цеха «Аммиак-3»;





4. Андрей Башан, работник цеха " Аммиак-3»;





5. Валентин Тереневич, помощник мастера на заводе "Химволокно" (входящем в состав "Гродно Азота"), заместитель председателя Белорусского Независимого профсоюза " Гродно Азота»;





6. Вадим Ефименко, сотрудник «Химволокна».









Как сообщил источник из "Гродно Азота", всех перевели в СИЗО КГБ. Сейчас заключают договора с адвокатами, кто-то согласился на государственного защитника. Адвокаты под подпиской о неразглашении. Родственники поехали в Минск, чтобы передать задержанным передачи.





Насколько известно, обвинений еще не предъявляли. Причина задержания азотовцев неизвестна.





Четверо из задержанных работали в» самом протестном "цехе предприятия" Аммиак-3". Именно там больше всего работников в октябре прошлого года отказались заступать на смену, чтобы вынудить руководство постепенно прекратить производство.





Однако этого не случилось. Троих уволили в ноябре прошлого года: Шелеста, Погярило и Журавку. Первые двое пытались восстановиться на работе через ���уд вместе еще с 11 коллегами, но проиграли.





О Шелесте и Погярило гродненцы услышали, когда те год назад повесили бело-красно-белый флаг на телевизионную башню в Гродно. За это отсидели по 10 суток.





Двое задержанных -- Тереневич и Ефименко, работали на заводе «Химволокно», который входит в состав «Гродно Азота», но занимается другим производством.





Еще четырех работников "Азота" выпустили после задержания. Это Григорий и Артем Рубаны, Дмитрий Ильющенко, Алексей Сидор. Они под подпиской о неразглашении.





Напомним, что задержания прошли не только на "Гродно Азот". Задержали также работников БМЗ Александра Гашникова, Дмитрия Елисеева и Светлану Зыль (бывшая работница), сотрудников Белорусской железной дороги Анну Аблаб и Сергея Дюбу, работника МТЗ Дмитрия Колбика. Почти все они также в "американке«, за исключением Елисеева — он в СИЗО Гомеля, и Колбика — он на "Володарке".