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Автор патента на большую пиццу подал в суд на минскую "Пиццаманию"

Как ожидается, 11 октября Верховный суд Беларуси будет рассматривать иск физлица против компании «Улей», на которой числятся минская пиццерия «ПиццаМания» и одноименный интернет-сервис для заказа пиццы и других блюд.



Автор патента на большую пиццу подал в суд на минскую «ПиццаМанию»
Суть иска: физлицо (Дмитрий Величко) считает, что компания нарушила право на изобретение по патенту № 22 755. В белорусском реестре по этому номеру записан патент «Состав для приготовления тестовой основы для пиццы большого размера, способ приготовления пиццы и пицца большого размера».

Обладатели патента — Дмитрий и Виктория Величко. В описании подробно рассказывается о вариантах приготовления большой пиццы. Патент действителен до июля 2022 года.
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