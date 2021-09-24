Автор патента на большую пиццу подал в суд на минскую "Пиццаманию"
Как ожидается, 11 октября Верховный суд Беларуси будет рассматривать иск физлица против компании «Улей», на которой числятся минская пиццерия «ПиццаМания» и одноименный интернет-сервис для заказа пиццы и других блюд.
Автор патента на большую пиццу подал в суд на минскую «ПиццаМанию»
Суть иска: физлицо (Дмитрий Величко) считает, что компания нарушила право на изобретение по патенту № 22 755. В белорусском реестре по этому номеру записан патент «Состав для приготовления тестовой основы для пиццы большого размера, способ приготовления пиццы и пицца большого размера».
Обладатели патента — Дмитрий и Виктория Величко. В описании подробно рассказывается о вариантах приготовления большой пиццы. Патент действителен до июля 2022 года.
20:26 24/09/2021
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