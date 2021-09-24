







Автор патента на большую пиццу подал в суд на минскую «ПиццаМанию»

Суть иска: физлицо (Дмитрий Величко) считает, что компания нарушила право на изобретение по патенту № 22 755. В белорусском реестре по этому номеру записан патент «Состав для приготовления тестовой основы для пиццы большого размера, способ приготовления пиццы и пицца большого размера».





Обладатели патента — Дмитрий и Виктория Величко. В описании подробно рассказывается о вариантах приготовления большой пиццы. Патент действителен до июля 2022 года.