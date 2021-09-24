В Минске 9 больниц перепрофилировали под ковидных больных
Около трети больничных коек в Минске перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Отметим, что в настоящее время, несмотря на эпидемический подъем есть возможность оставить часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. В каждой области и Минске, в зависимости от развития эпидситуации, предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда», - отметили в ведомстве.
В настоящее время пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции госпитализируют:
в больницу №1 (перепрофилированы кардиологические и ревматологическое отделения),
больницу №2 (кардиологические и отделения гнойной и экстренной хирургии),
больницу №3 (гастроэнтерологическое отделение, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения),
больницу №4 (перепрофилированы оториноларингологические отделения, хирургическое и урологическое № 1)
больницу №5 (перепрофилированы терапевтические и хирургические отделения),
больницу №6 (перепрофилированы терапевтические и акушерско-гинекологические отделения),
отделения в 10-й больнице,
11-й больницу и БСМП, городской клинический родильный дом № 2 и Минский городской клинический центр дерматовенерологии.
20:17 24/09/2021
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