



Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.





«Отметим, что в настоящее время, несмотря на эпидемический подъем есть возможность оставить часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. В каждой области и Минске, в зависимости от развития эпидситуации, предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда», - отметили в ведомстве.





В настоящее время пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции госпитализируют:





в больницу №1 (перепрофилированы кардиологические и ревматологическое отделения),





больницу №2 (кардиологические и отделения гнойной и экстренной хирургии),





больницу №3 (гастроэнтерологическое отделение, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения),





больницу №4 (перепрофилированы оториноларингологические отделения, хирургическое и урологическое № 1)





больницу №5 (перепрофилированы терапевтические и хирургические отделения),





больницу №6 (перепрофилированы терапевтические и акушерско-гинекологические отделения),





отделения в 10-й больнице,





11-й больницу и БСМП, городской клинический родильный дом № 2 и Минский городской клинический центр дерматовенерологии.







