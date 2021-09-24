











Как сообщает телеграм-канал @viasnanazirae, 24 сентября их дела рассматривал суд Фрунзенского района Минска (судьи — Алла Скуратович и Дмитрий Лукашевич). Буслов наказали за "мелкое хулиганство". Якобы во время "профилактической беседы", женщина и ее сын "агрессивно себя вели, вызывающе, громко кричали, размахивали руками и на замечания успокоиться не реагировали".





Кстати, на суде выяснилось, что даже протоколы милиционеры подписывают измененными фамилиями (до сих пор они меняли фамилии, когда выступали в качестве "свидетелей").





68-летняя Татьяна и 35-летний Алексей были задержаны 9 сентября во время дворового протестного марша на улице Притыцкого в Минске. В их квартире прошёл обыск. Мать и сына наказали 15 сутками ареста за участие в "несанкционированном массовом мероприятии" (судья — Наталья Бугук).





Известно, что Татьяна Бусел видела, как силовики избивали её сына, и отказалась от него отходить. Тогда задержали и её, составили протокол. На суде Алексей Бусел заявил, что "сотрудники ГУБОПиК применяли физическую силу и стимулировали отвечать [на вопросы] ударами и электрошокером".