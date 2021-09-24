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В Беларуси в ближайшие дни потеплеет. Будут ли отключать отопление?

Отопительный сезон в этом году стартовал 20 сентября, почти на месяц раньше обычного.

По правилам, в учреждениях социальной сферы отопление включают при среднесуточной температуре плюс 10 градусов и ниже в течение 5 дней. В квартирах – когда среднесуточная температура плюс 8 градусов и ниже за такой же период.

Однако, 23 сентября уже немного потеплело. А 25 сентября в Беларуси обещают температуру воздуха ночью до плюс 10 градусов, днем ожидается до плюс 18 градусов.

Но, как рассказали в эфире ОНТ, отопление отключать не собираются. Планируется, что в домах просто уменьшат температуру и перейдут в режим протапливания.
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