По правилам, в учреждениях социальной сферы отопление включают при среднесуточной температуре плюс 10 градусов и ниже в течение 5 дней. В квартирах – когда среднесуточная температура плюс 8 градусов и ниже за такой же период.





Однако, 23 сентября уже немного потеплело. А 25 сентября в Беларуси обещают температуру воздуха ночью до плюс 10 градусов, днем ожидается до плюс 18 градусов.





Но, как рассказали в эфире ОНТ, отопление отключать не собираются. Планируется, что в домах просто уменьшат температуру и перейдут в режим протапливания.



