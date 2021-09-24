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Тюрьма всех помирит: минчанин сел на 15 суток за фото с БЧБ-флагом, который «отобрал у БЧБ-шников и сжег»

В пятницу суд Ленинского района Минска рассмотрел административное дело против 34-летнего Максима Шевчика. Его осудили по статье 24.23 КоАП о несанкционированном пикетировании. Таковым было признано фото мужчины в соцсети с бело-красно-белым флагом, сообщают правозащитники.

Согласно протоколу, Шевчик несанкционированно пикетировал 1 августа путем размещения фотографии на своей странице в Facebook. В суде мужчина объяснил, что сделал фото с бело-красно-белым флагом еще 14 июня и поспорил с другом на три бутылки коньяка Hennessy, что выложит его в Facebook на два месяца. При этом мужчина высказал негативное отношение к флагу, заявил, что он вообще не его и он сам его уничтожил.

«Флаг я отобрал у БЧБ-шников, которые проходили возле нас с маршем. Он был для меня трофеем, а потом я его порвал и сжег. Я фотографировался там, где не было людей, мы специально отошли, чтобы нас никто не видел с этой па**шей, извините, с этим флагом», — сказал Максим Шевчик на заседании.

Вчера судья Татьяна Шотик вернула дело на доработку, но сегодня судья Юлия Шут отправила мужчину под арест на 15 суток.
Reform.by
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