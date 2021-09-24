



Как сообщает пресс-служба МВД, такое решение принял суд Центрального района Минска. Основанием для него стали "материалы проверки", которую проводил ГУБОПиК. Заявляется, что телеграм-канал публиковал "материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам".





В Беларуси уже признаны "экстремистскими" более двух сотен телеграм-каналов и чатов. Согласно белорусскому законодательству, читать их не запрещено. МВД предупреждает ответственностью за распространение информации из них.