В Беларуси признали "экстремистским" телеграм-канал "Кулуары KYKY"
В Беларуси признали "экстремистскими" телеграм-канал "Кулуары KYKY", а также связанный с ним телеграм-чат "TELL KYKY".
Как сообщает пресс-служба МВД, такое решение принял суд Центрального района Минска. Основанием для него стали "материалы проверки", которую проводил ГУБОПиК. Заявляется, что телеграм-канал публиковал "материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам".
В Беларуси уже признаны "экстремистскими" более двух сотен телеграм-каналов и чатов. Согласно белорусскому законодательству, читать их не запрещено. МВД предупреждает ответственностью за распространение информации из них.
18:41 24/09/2021
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