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Магнитная буря прогнозируется на 28 сентября

О магнитной буре, пик которой придется на 28 сентября, предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.


26 сентября магнитосфера Земли будет возбуждена, потом возбуждение спадет, 28 сентября ожидается магнитная буря, которая завершится к 30 сентября.

Несколько небольших вспышек прогнозируется также на первую половину октября.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность. 
магнитная буря
Интерфакс
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