



"На интернет-сайте комитета госконтроля с мая нынешнего года действует онлайн-панель обратной связи "Скажи нет зарплате "в конверте". На данный сервис от граждан поступило более 200 сообщений", - уверяют в ведомстве.





Там отметили, что по каждому из обозначенных фактов работники органов финансовых расследований провели тщательное разбирательство, изложенная информация используется при проведении контрольно-аналитических мероприятий.





По отдельным сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия.