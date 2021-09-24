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Сдают: более 200 сообщений о зарплате в конверте прислали беларусы в Госконтроль

На онлайн-панель "Скажи нет зарплате "в конверте" поступило более 200 сообщений, говорится в телеграм-канале комитета государственного контроля в пятницу.


"На интернет-сайте комитета госконтроля с мая нынешнего года действует онлайн-панель обратной связи "Скажи нет зарплате "в конверте". На данный сервис от граждан поступило более 200 сообщений", - уверяют в ведомстве.

Там отметили, что по каждому из обозначенных фактов работники органов финансовых расследований провели тщательное разбирательство, изложенная информация используется при проведении контрольно-аналитических мероприятий. 

По отдельным сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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