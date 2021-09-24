Глава Лаворишкской заставы Аурелиюс Кириловас рассказал журналистам о нынешнем положении.





Лаворишкская застава - это 22 км границы с Беларусью.





По словам Кириловаса, в 2019 г. там была установлена современная система видеонаблюдения, проложен волоконно-оптический кабель Optasense.





"Эти две системы дополняют друг друга, поэтому перейти границу незамеченным практически невозможно", – сказал Кириловас.





"Наша застава не входит в число тех, где нагрузка была одной из самых больших. Но я смело могу заявить, что мы все случаи нарушения границы выявили очень быстро", – заверил он.





Он сказал, что с 3 августа, когда в силу вступил запрет на принятие нелегалов, незаконно переходящих границу, на этом участке не впустили около 40 человек.





Он рассказал, что агрессивный способ попытки перехода границы был зафиксирован в минувший понедельник. Это был первый случай таких наглых действий нелегала.





"Практически во всех случаях не приходилось применять ни физическую силу, ни специальные средства. Только в понедельник пришлось развернуть наглого иранца. Он рассердился, что его не пускают, бранился и камнями бросался", – рассказал Кириловас, заметив, что и в этом случае физическую силу применять не пришлось.





"Через какое-то время мы видели, как на белорусской стороне появилась машина, которая увезла этих мигрантов", – сказал пограничник.





Он заметил, что количество белорусских пограничников у границы варьирует. Но в последнее время их стало меньше.





Кириловас рассказал, что были здесь о такие случаи, когда белорусские пограничники со щитами не впускали мигрантов на свою территорию.





Пограничник заметил, что сейчас фиксируют смену национальной принадлежности нелегалов.





"Это люди из других стран. В июле доминировали иракцы, а сейчас, когда мы не впускаем нелегалов, это Куба, Индия, Шри-Ланка, Иран", – сказал он.





По мнению Кириловаса, это потому, что не во всех странах знают, что Литва не пропускает нелегалов через границу.





"Организаторы нелегальной миграции ищут более широкий рынок. А сама информация видимо не во все страны попала", – предположил он.