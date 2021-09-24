На трассе Чаусы-Чериков вылетела в кювет и опрокинулась маршрутка с пассажирами
На трассе Чаусы-Чериков сегодня около 15:00 на скользкой дороге занесло маршрутку с пассажирами, сообщает «ДТП и ЧП Могилев».
Фото: vk.com/dtpmogilev
Авария произошла около 14:20 в пятницу 24 сентября на 61-м километре дороги, соединяющей Могилев и Костюковичи.
"Водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter, предварительно, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся", – сказали в ГАИ.
В Госавтоинспекции уточнили, что в момент ДТП в салоне маршрутки находились десять человек, никто из них серьезно нее пострадал. Двум пассажирам Mercedes прибывшие медики оказали помощь на месте.
17:32 24/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение