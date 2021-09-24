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БГУ вошел в топ–300 лучших вузов мира по оценке работодателей

Такое случилось впервые за 5 лет

Новостью поделилась пресс-служба вуза.

Обновленная версия британского рейтинга QS GER (Quacquarelli Symonds Graduate Employability Rankings) вышла 23 сентября. Согласно ее данным, БГУ впервые за 5 лет вошел в группу 251–300, переместившись с прошлогодних позиций 301–500. 

БГУ продолжает оставаться единственным белорусским вузом, который представлен в международной рейтинговой таблице, хотя 3 отечественных университета были изучены организаторами. 
 
QS GER определяется следующими индикаторами: репутация университета среди работодателей, сотрудничество вуза с работодателями, профессиональные достижения выпускников, организации взаимодействия работодателей со студентами вуза и уровень трудоустройства выпускников. 

По показателю «Уровень трудоустройства выпускников» БГУ признан 79 в мире, а по индикатору «Репутация университета среди работодателей» БГУ занял 216 место.

Всего в этом году были проанализированы данные 679 самых известных вузов из 30 000 существующих в мире.
 
Верхние места в рейтинге заняли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. 

Среди университетов стран СНГ и ближайших соседей Беларуси в рейтинг попали 14 российских университетов (лидирует МГУ с позицией в диапазоне 121–130).
Источник: blizko.by
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