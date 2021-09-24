Новостью поделилась пресс-служба вуза.





Обновленная версия британского рейтинга QS GER (Quacquarelli Symonds Graduate Employability Rankings) вышла 23 сентября. Согласно ее данным, БГУ впервые за 5 лет вошел в группу 251–300, переместившись с прошлогодних позиций 301–500.





БГУ продолжает оставаться единственным белорусским вузом, который представлен в международной рейтинговой таблице, хотя 3 отечественных университета были изучены организаторами.

QS GER определяется следующими индикаторами: репутация университета среди работодателей, сотрудничество вуза с работодателями, профессиональные достижения выпускников, организации взаимодействия работодателей со студентами вуза и уровень трудоустройства выпускников.





По показателю «Уровень трудоустройства выпускников» БГУ признан 79 в мире, а по индикатору «Репутация университета среди работодателей» БГУ занял 216 место.





Всего в этом году были проанализированы данные 679 самых известных вузов из 30 000 существующих в мире.

Верхние места в рейтинге заняли Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Калифорнийский университет Лос-Анджелеса.





Среди университетов стран СНГ и ближайших соседей Беларуси в рейтинг попали 14 российских университетов (лидирует МГУ с позицией в диапазоне 121–130).