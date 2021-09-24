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ГАИ выводит с 24 сентября весь личный состав и даже курсантов на дороги Беларуси. Кого будут ловить?

24 сентября в ГАИ сообщили, что на дороги Беларуси выведут весь личный состав дорожной милиции, а также военнослужащих внутренних войск, курсантов МВД и представителей добровольных дружин. Зачем?


Дело в том, что они будут патрулировать аварийно-опасные участки дорог, где наблюдается массовое скопление людей. «Для фиксации нарушений инспекторы используют максимальное количество технических средств», рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мероприятия будут проходить в рамках республиканской профилактической акции «Пешеход» и продлятся до 3 октября.

Профилактическая акция «Пешеход» проводится с целью предупреждения ДТП с участием пешеходов и популяризации использования световозвращающих элементов.

Особый контроль будет за пешеходами. Но милиционеры обратят внимание на водителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам, а также допускают случаи создания аварийной обстановки.

Проведут и мониторинг уличного освещения, определят участки дорог с наибольшим числом ДТП с участием пешеходов.

А в учреждениях образования и в организациях планируют разъяснительные работы и тематические акции по фликерам.

Кстати, к таким мероприятиям привлекут и священнослужителей. Они займутся воспитательно-профилактической работой среди прихожан.
Источник: telegraf.by
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