На странности беларуской статистики обращает внимание телеграм-канал медиков " Белые халаты





"В сборнике «Здравоохранение, официальный статистический сборник за 2020 год» основные данные по естественному движению населения, а именно, рождаемости, смертности и естественному приросту, как завещал Белстат, заканчиваются на 2019 году, пишут "Белые халаты"





Однако же, обращают на себя внимание некоторые другие интересные данные, по которым отчетливо видно то, что так сильно стараются скрыть — избыточная, вероятнее всего, ковидная смертность.









В 2020 году, согласно отчету, выросли и общая, и первичная заболеваемость по сравнению с 2019 годом: с 168 652 на 100 тысяч в 2019 до 170 768 на 100 тысяч в 2020 для общей и с 82 769 на 100 тысяч в 2019 до 88 499 на 100 тысяч в 2020 году для первичной.





Преимущественный рост заболеваемости пришелся на инфекционные болезни, болезни органов дыхания — логично, куда-то нужно было вписать ковид. Число госпитализаций, несмотря на рост заболеваемости, снизилось: 2 856 326 в 2019 году и 2 264 242 в 2020 году.





Самое интересное начинается при детальном рассмотрении данных о больничной летальности. В 2019 году больничная летальность равнялась 1,43% при общей госпитализации в стационары равной 2 856 326. Следовательно, в 2019 году в стационарах умерло 40 845 человек.





А вот больничная летальность для 2020 года составила 2,51% при госпитализации равной 2 264 242, что в абсолютных числах равно 56 832 человека. Выходит, что больничная летальность, ранее от года в год повышавшаяся малозначительно, в 2020 году сделала резкий скачок вверх.





В 2020 году в стационарах умерло на 15 987 человек больше, чем в 2019 году. А это — рост на 39%.





Давайте посмотрим, на кого приходится эта выросшая за год смертность.





Обратите внимание на фото.









При сниженной по сравнению с 2019 годом заболеваемости сердечно-сосудистой патологией (30 382 на 100 тысяч населения в 2019 году и 29 414 на 100 тысяч в 2020 году, 3349 на 100 тыс первично-выявленной сердечно сосудистой патологии в 2019 году и 2963 на 100 тыс в 2020 году), летальность от нее в 2020 году почти втрое превысила уровень 2019 года.





Подросли и другие причины смертей в стационарах, такие, как сепсис, пневмонии, цереброваскулярные болезни. Но более всего впечатляет цифра, касающаяся ИБС. Такого увеличения белорусская статистика не видела давно.





Данный пост является лишь рассуждениями на тему ковидной летальности в Беларуси, но, все же, наталкивает на некоторые мысли о том, что либо качество помощи «сердечникам» за год очень ухудшилось, либо кто-то очень сильно врет", - заключает телеграм-канал.



