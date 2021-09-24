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В Украине уничтожили огромную партию контрабандных сигарет из Беларуси

За последний месяц украинские пограничники пресекли несколько попыток перемещения контрабанды белорусского табака в Украину.

В Ровно, одном из пограничных с Беларусью областных центров Украины, уничтожили партию задержанных в июне этого года на белорусско-украинской границе контрабандных сигарет белорусского производства.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, на одном из ровенских предприятий в присутствии представителей фискальных органов сожгли 15 тысяч пачек нелегальных табачных изделий.



За последний месяц украинские пограничники пресекли несколько попыток перемещения контрабанды белорусского табака в Украину.

23 сентября на территории украинского пункта пропуска «Новые Яриловичи» (Черниговская область) пограничники изъяли очередную партию сигарет из Беларуси и грузовой автомобиль, в котором гражданин Украины пытался перевезти контрабанду. Пограничники оценили стоимость изъятого в 100 тысяч гривен (почти 4 тысячи долларов в эквиваленте).

20 сентября в Волынской области задержали 2,5 тысячи пачек белорусских сигарет.
16 сентября также в Волынской области-7 тысяч пачек сигарет.

Как сообщили Свободе в Государственной пограничной службе Украины, в этом году за полгода на белорусско-украинской границе предупредили незаконный ввоз на территорию Украины 100 тысяч пачек белорусских сигарет.

Согласно исследованию маркетинговой компании Kantar (Киев), которая осуществляет мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, в 2020 году доля белорусского контрабандного табака на украинском рынке составляла 14%, а в первой половине 2021-го она увеличилась до 42%. И это продукция Гродненской табачной фабрики под марками Фест, NZ и Credo.

В то же время, согласно исследованию, в Украине существенно увеличилась часть контрафактной табачной продукции, производимой на подпольных фабриках, и еще больше — сигарет, которые не маркируются акцизными марками и предусмотрены для магазинов беспошлинной торговли, так называемого Duty Free Only.
Источник: svaboda.org
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