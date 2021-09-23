+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пропавшего грибника нашли мертвым в лесу

В лесу в Чаусском районе был обнаружен 71-летний грибник без признаков жизни, следователи устанавливают обстоятельства его смерти.

Днем 21 сентября в правоохранительные органы обратилась 64-летняя женщина и сообщила, что ее муж днем ранее ушел в лес за грибами и не вернулся. Она рассказала следователю о том, что ее муж звонил утром 20 сентября и сказал, что заблудился. 

Ближе к полуночи мужчина перезвонил ей еще раз и пояснил, что очень устал и не может добраться домой, также добавил, что у него почти разрядился мобильный телефон.

В течение нескольких дней в лесном массиве вблизи деревни Ляховщина Чаусского района проводились поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружено тело пропавшего 71-летнего грибника без признаков жизни.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер.

По данному факту Чаусским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: mogilevnews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]