







В результате отравления умерли бабушка, тетя и мама артиста. Предположительно, бледной поганкой, вызвавшей отравление, членов семьи угостил их знакомый.





"Я знаю, что моя мама, бабушка и тетя кушали грибы. После этого им стало плохо", - сказал участник телевизионного проекта.





Мама исполнителя работала сиделкой, ухаживая за пожилым человеком. Последний и стал очевидцем трагедии. Когда женщина пришла на работу, она пожаловалась на ухудшившееся самочувствие. Однако вызывать медиков она не стала, рассчитывая, что со временем станет лучше. Позднее сиделка умерла.





В доме покойной родственники нашли еще два тела - ее сестры и матери. По словам соседей, женщин угощал грибами приятель. При этом после смерти никто из жильцов не видел этого человека. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.





Также рассматривается версия, что причиной смерти могло послужить отравление спиртным. В ходе следственных мероприятий остатки алкоголя нашли в доме умерших.







