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Искали нефть? В полесском лесу потерялись геологи

На помощь им пришли спасатели

23 сентября в центр оперативного управления Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступил в звонок от мужчины, который сообщил, что его коллеги, проводившие геологическую разведку в лесу вблизи деревни Житновичи, перестали выходить на связь.

К месту поиска выехала команда спасателей.

Как позже выяснилось, бригада геологов из пяти человек работала вблизи деревни Житновичи. Около шести часов вечера бригада разбилась на две группы: одна осталась работать возле дороги, вторая, состоявшая из двух человек, пошла в лес. 

Один из работавших в лесу геологов имел при себе мобильный телефон. Однако, как пояснил звонивший в службу МЧС мужчина, ближе к ночи телефон у коллег, работавших в лесу, перестал быть доступен. 

Попытки установить местонахождение заблудившихся с помощью сигнального громкоговорящего устройства результатов не дали. В итоге спасател стали прочесывать местность и через некоторое время люди отозвались на голос.

В 23-36 двое потерявшихся были спасены работниками МЧС. В медицинской помощи они не нуждались.

В поисках также участвовали работники лесхоза и население.
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