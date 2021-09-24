23 сентября в центр оперативного управления Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступил в звонок от мужчины, который сообщил, что его коллеги, проводившие геологическую разведку в лесу вблизи деревни Житновичи, перестали выходить на связь.





К месту поиска выехала команда спасателей.





Как позже выяснилось, бригада геологов из пяти человек работала вблизи деревни Житновичи. Около шести часов вечера бригада разбилась на две группы: одна осталась работать возле дороги, вторая, состоявшая из двух человек, пошла в лес.





Один из работавших в лесу геологов имел при себе мобильный телефон. Однако, как пояснил звонивший в службу МЧС мужчина, ближе к ночи телефон у коллег, работавших в лесу, перестал быть доступен.





Попытки установить местонахождение заблудившихся с помощью сигнального громкоговорящего устройства результатов не дали. В итоге спасател стали прочесывать местность и через некоторое время люди отозвались на голос.





В 23-36 двое потерявшихся были спасены работниками МЧС. В медицинской помощи они не нуждались.





В поисках также участвовали работники лесхоза и население.







