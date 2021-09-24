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В Минске установят больше 1000 камер видеонаблюдения: вот где за беларусами будут следить

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано и вступило в силу решение Мингорисполкома №2268, в котором перечислены объекты, «подлежащие обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности».


Всего в списке 1091 объект. Так, больше 20 камер установят на проспекте Независимости. В документе говорится, что их поставят в административных зданиях, но не уточняется — внутри или снаружи. 

Кроме проспекта Независимости, камерами оборудуют административные здания на проспекте Победителей, улице Кирова, Свердлова, Октябрьской и других. А также въезды в Минск и выезды из него, несколько железнодорожных станций и остановочных пунктов («Минск-Северный», «Институт Культуры» и другие), 5 станций метро (Малиновка и все станции зеленой ветки), на заправках, в нескольких районных парках (в том числе парке Дружбы народов) и на рынках.

Камеры появятся в нескольких сотнях учреждений образования и здравоохранения, общежитиях, магазинах сетей «Мила», «Остров чистоты», GREEN, «Виталюр», «Санта», барах и кафе, точках сетевых ресторанов (Burger King, KFC, «МакДональдс»), гостиницах, торговых центрах (Palazzo, Mile и других).

Полный список смотрите здесь.
Источник: the-village.me
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