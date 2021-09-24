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"Боже, как холодно!" Жительница Жодино рассказала, как в городе включили отопление

Жительница Жодино Екатерина привыкла читать местные новости в городской газете и верить им.


Она ждала, что в ее квартире скоро станет тепло: прочитала о том, что отопление уже включают. Но сейчас спит под двумя одеялами и все равно мерзнет.

«Сегодня с утра проснулась под двумя одеялами, чуть выползла на холодный пол, будила детей. Они, бедненькие, дрожали, пока умывались-одевались. «Боже, как холодно!» — причитала дочка. 

Позавтракали дети — съели кашу, выпили чай, чуть согрелись — и побежали на уроки. У них в школе топят. Но дома ужасно холодно, — написала EX-PRESS.BY жительница Жодинского района ГРЭС Екатерина.

 — Это же надо: именно из нашего района дают отопление, у нас здесь Жодинская ТЭЦ. Но, Боже, как холодно!» — говорит Екатерина.
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