Новая смерть на границе
Польские пограничники сообщают, что накануне вечером в 500 метрах от границы с Беларусью обнаружили группу мигрантов из Ирака.
Один из них был без сознания. Врачи пытались помочь мужчине, но он умер, возможно, от сердечного приступа.
Ещё один нелегал попал в больницу с положительным тестом на COVID-19.
За сутки белорусско-польскую границу пытался незаконно перейти 271 человек. Задержаны три мигранта и ещё 5 человек, которые помогали нелегалам.
11:29 24/09/2021
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