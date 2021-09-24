Новая смерть на границе

Один из них был без сознания. Врачи пытались помочь мужчине, но он умер, возможно, от сердечного приступа.





Ещё один нелегал попал в больницу с положительным тестом на COVID-19.













За сутки белорусско-польскую границу пытался незаконно перейти 271 человек. Задержаны три мигранта и ещё 5 человек, которые помогали нелегалам.