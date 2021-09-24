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Власти пытаются контролировать отток населения?

С 19 декабря 2020-го белорусы не могут свободно выезжать из страны по земле - нонсенс для европейского государства.

Власти пытаются контролировать отток населения?
Тогда, почти год назад, власти объясняли свое решение заботой о здоровье - якобы, чтобы не завозили коронавирус. Но с закрытыми границами в Беларуси, даже согласно официальной статистике, вдвое больше дневных случаев заболеваемости, чем в соседней Польше. В чем истинная причина запрета на выезд? Выясняла Наша ніва

Официальную позицию о закрытых границах на днях озвучил во время стрима экс-министр здоровья, а сегодня глава Гродненского облисполкома Владимир Караник.

"Надо понимать, что граница на выезд закрыта потому, что мы понимаем, что граждане, которые выехали, они вернуться, — говорил Караник. - Мы это видели во время первой и второй волны, когда стоял вопрос как быстро вернуть из заграницы 8 тысяч наших туристов и обеспечить всех ПЦР-тестами и динамичным наблюдением.

Здесь ограничение не абсолютное. Есть основания, по которым граждане могут спокойно выезжать за границу, возвращаться из-за границы. Где-то с наблюдением, где-то без последующего наблюдения».

Медики, с которыми связалась Наша нива, говорят, что с настоящим размахом эпидемии и массовыми увольнениями персонала сил давно не хватает на контроль хотя бы внутрибелорусских случаев и контактов.

Также вопрос, почему не выпускать через наземную границу полностью вакцинированных белорусов? А таких, даже по официальной статистике, в стране немало. Вопрос открытый.

Источники "Нашей Нивы" в государственных органах замечают, что вряд ли "забота о здоровье" — основная причина запрета выезда. В реальности она политическая.

"В белорусских правилах государственной деятельности, чтобы отменить какое-то ограничение, какой-то государственный орган должен выступить с инициативой, пока что таковых нет, так как об этом еще не высказывался Лукашенко. Все знают, что он считает себя экспертом по вопросам границы, поэтому не лезут вперед", — объясняет источник издания, близкий к Совмину.

"Похоже, реально запретом на выезд пытаются контролировать отток населения. Ведь существует оперативная информация о том, что очередь в визовые центры для получения гуманитарных и национальных виз стран ЕС заоблачная — все расписано на месяцы вперед", — говорит собеседник издания.

- Президент Польши сообщил, что в его стране осели уже 150 тысяч белорусов, не ясно, правдива ли эта цифра, но что речь по крайней мере о десятках тысяч — это похоже на правду, проблема есть.

Кроме того, заинтересованные органы, прежде всего Совет безопасности и КГБ, в рамках своего параллельного восприятия «безопасности» считают, что в условиях закрытого неба поток людей по земле при открытых границах сильно возрастет. 

Контролировать движение станет труднее, и в страну будут поступать «деньги на продолжение революции».

А возможности пограничного контроля на земле никогда не были удовлетворительными".
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