Россия собралась покорять Луну

Начальная цена контракта составляет 1,734 миллиарда рублей. Срок его выполнения — 2022-2025 годы.





В соответствии с техзаданием, подрядчик должен разработать рекомендации и требования к ракетам, космическим кораблям, луноходам, обитаемому модулю лунной базы и всем остальным технологиям и системам, «обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне».





К 2025 году должен завершиться первый этап российской лунной программы. К этому времени планируется облет Луны в беспилотном режиме на корабле «Орел», а также отправка на поверхность спутника автоматической станции.





15 сентября в ракетно-космическом центре «Прогресс» сообщили, что прекратили проектирование сверхтяжелой ракеты «Енисей», которую планировалось использовать для полета на Луну.