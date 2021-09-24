Уже 24 сентября в Италии будет жарко. Оттуда тропический воздух двинется на север — в центральные регионы Европы, пишет wp.pl.





26-27 сентября придет настоящий взрыв тепла. Так, до +37 градусов может быть в Турции. В Венгрии и Румынии ожидается около +30 градусов.





Наших соседей, Польшу, также затронет эта осенняя аномалия, но в меньшей степени. Температура может подняться до +24-26 градусов. Однако, через несколько дней после жары туда придет холодный ветер.





А что ждать белорусам?

В Беларуси на горизонте — дожди и ветер. Может потеплеть до +18°С только на выходных.





А сегодня будет преимущественно облачная погода. На большей части Беларусь пройдут дожди. А ночью и утром во многих районах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +4..+9°С, по юго-западу республики до +11°С, днем +9..+15°С.





На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Объявили оранжевый уровень опасности.





25 сентября обещают облачно с прояснениями. И снова по большей части страны — кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +9..+16°С, по юго-западу страны она поднимется до +18°С. Ветер западной четверти порывистый.





26 сентября также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди уже местами, больше по востоку страны.Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +10..+16°С, по юго-западу Беларуси до +18°С. Ночью и утром скорее всего будет слабый туман. Ветер северо-западный, северный порывистый.





Взрывов тепла пока, увы, не ждать не следует.