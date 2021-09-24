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В Европе температура поднимется до +37°С. А что у нас?

На Европу надвигается горячий тропический воздух. Придет настоящая жара. В некоторых регионах температура может подняться до +37 градусов!

Уже 24 сентября в Италии будет жарко. Оттуда тропический воздух двинется на север — в центральные регионы Европы, пишет wp.pl.

26-27 сентября придет настоящий взрыв тепла. Так, до +37 градусов может быть в Турции. В Венгрии и Румынии ожидается около +30 градусов.

Наших соседей, Польшу, также затронет эта осенняя аномалия, но в меньшей степени. Температура может подняться до +24-26 градусов. Однако, через несколько дней после жары туда придет холодный ветер.

А что ждать белорусам?

В Беларуси на горизонте — дожди и ветер. Может потеплеть до +18°С только на выходных.

А сегодня будет преимущественно облачная погода. На большей части Беларусь пройдут дожди.  А ночью и утром во многих районах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью +4..+9°С, по юго-западу республики до +11°С, днем +9..+15°С.

На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Объявили оранжевый уровень опасности.

25 сентября обещают облачно с прояснениями. И снова по большей части страны —  кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +9..+16°С, по юго-западу страны она поднимется до +18°С. Ветер западной четверти порывистый.

26 сентября также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди уже местами, больше по востоку страны.Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +10..+16°С, по юго-западу Беларуси до +18°С. Ночью и утром скорее всего будет слабый туман. Ветер северо-западный, северный порывистый.

Взрывов тепла пока, увы, не ждать не следует.
Источник: telegraf.by
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