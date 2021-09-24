Об этом в интервью DW в четверг, 23 сентября, сообщила мать девушки Анна Дудич.





Она рассказала, что каждый день созванивается с дочерью. "Конечно, под домашним арестом все очень ограничено - она никуда не выходит, жизнь скучная. Мы все в режиме ожидания - что будет дальше", - сказала Дудич.





Как сообщает агентство ТАСС, в Следственном комитете Беларуси информацию о продлении домашнего ареста россиянке не подтвердили и не опровергли. "Идет плановая работа по делу, расследование продолжается", - говорится в заявлении ведомства.





Адвокат Сапеги Александр Филанович также не смог прокомментировать эту информацию, пишет "Интерфакс". По его словам, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством страны "обязанность ознакомления защитника с продлением данного срока (содержания под домашним арестом7 - Ред.) у следствия отсутствует".





Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает на освобождение девушки. "Информация о том, что МИД России надеется на освобождение, нас очень вдохновила. Но вот снова продлили содержание под арестом - не знаем, что и думать", - сказала мать Софьи.





Посадка лайнера Ryanair и задержание Сапеги

Самолет авиакомпании Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после распространенного белорусской стороной ложного сообщения о минировании воздушного судна.





Были задержаны двое пассажиров - бывший редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.





Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси и ввел санкции в отношении режима белорусского правителя Александра Лукашенко.





Сапега проходит подозреваемой по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках). С 25 июня она находится под домашним арестом в Минске.