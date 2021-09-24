СССР

В городе химиков Новополоцке есть 7-й микрорайон — между улицами Молодежная, Якуба Коласа и Василевцы. Рядом находятся остатки деревни Подкастельцы — это именно там сотни лет пролежал знаменитый Борисов камень, прежде чем его в 1981 году перетащили к Софийскому собору в Полоцке, пишет The Village Беларусь.





На Молодежную в этом месте выходят фасады трех длинных домов — №№ 163, 175 и 187. Но это только с улицы они выглядят прямыми, а на самом деле изгибаются вплоть до Якуба Коласа, образуя фигуры в форме букв «С». Про эти дома есть живучая городская легенда. Якобы собирались выстроить домами аббревиатуру «СССР», но Союз развалился, и букву «Р» построить не успели. Осталось только «ССС». Местные жители так и говорят: «Мы встретились в районе эсок», «Я живу во второй эске».





Причем каждая такая «эска» административно не один дом, а сразу несколько. Например, вторую «эску» образуют дома №№ 62, 64 и 66 по Якуба Коласа и №№ 173, 175, 177 и 179 по Молодежной.





Первую «эску» построили в 1982-1983 годах, вторую — в 1987-1988, третью — в 1988-1990 годах. Ну а потом уже СССР развалился, и букву «Р» построить не успели. Все логично. Впрочем, бывший главный архитектор города Макс Шлеймович рассказывает, что и вовсе не было идеи строить из домов «СССР»:





— Версия напрашивается сама собой, но это всего лишь фольклор. Сначала предлагалось построить в 7-м микрорайоне группу домов в виде прямоугольника, но пришлось подстраиваться под конфигурацию холма, в итоге нашли оптимальный вариант. Создавать аббревиатуру из домов не планировали.





Но многие горожане этому объяснению не верят и считают, что на самом деле «СССР» должны были возвести целиком, просто не успели. Интересно, что в некоторых других городах бывшего Союза тоже есть связки домов из трех «эсок»: Москва (микрорайон Ясенево), Харьков, Житомир, Дзержинск Нижегородской области, Рефтинский Свердловской области. Но полного «СССР» нет. Мол, тоже строили, да не поспели…





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В Бресте недалеко от Гребного канала есть микрорайон Ковалево, он же Юго-Восток-1. Здесь расположены аллея Дмитрия Гвишиани и школа его имени, — это он летом 1999­–го под Дрогичином бросился тушить горящий тепловоз и погиб после взрыва аккумулятора. Один из домов, на котором висит мемориальная табличка в его честь, вместе с еще несколькими панельками образует причудливый рисунок из трех шестерок.









Каждая «шестерка» — тоже не один дом, а состоящий из пяти адресов у основной части («большая дужка») и одного дома у «малой дужки». У первой шестерки часть корпусов прописана по улице 28 Июля, другая часть (а также все корпуса двух других «шестерок») — по Луцкой.





«Спинки» этих «шестерок» тоже можно принять за буквы «С» — и предположить, что тут также собирались выстроить «СССР». Правда, этих «спинок» в Бресте четыре, так что в лучшем случае вышло бы «СССС». Любопытно, что свои комбинации из трех шестерок просматриваются также в Харькове и Обнинске.





Фото: Василий Васильевич

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Помимо трех шестерок, есть в Бресте и «три топора», то есть, три семерки. Их можно отыскать в микрорайоне Восток-4. И снова каждая «семерка» — это несколько составленных рядом корпусов. Причем, что интересно, все корпуса первой «семерки» прописаны по улице Орловской, все корпуса второй — по Гаврилова, все корпуса третьей — по Ленинградской.



Собака и паук





Есть своя примечательная космическая картинка и в Минске. Ее использовали на городских играх по ориентированию типа «Схватка» и «Отрыв». Например, на игре 2007 года было задание под названием «Собачка нюхает паучка». Небольшая картинка и загадка: «Определите здание, обозначенное крестиком на рисунке».





Игрокам предстояло пролистать страницы атласа Минска или электронной карты на экране мобильника и попытаться отыскать место, которое бы походило на рисунок.









Оказывается, что загадан был микрорайон Серебрянка–9. «Собачка» — это Свислочь, которая в этом месте огибает улицу Семенова (а сейчас вдоль «морды собачки» идет велодорожка). «Лапы паучка» — это жилые многоэтажки, прописанные по улице Плеханова и проспекту Рокоссовского. Причем любопытно, что две «лапки» имеют одинаковый адресный номер: дом 52, корпус 1, — но одна по Плеханова, другая по Рокоссовского. «Глазки паучка» — это детские сады №№ 446 и 481, а «затылок» — строенная высотка по Рокоссовского, 74.









Естественно, вокруг «паучка» стоят другие панельки, а лоб «собаки» пересекает улица Денисовская, что усложняет поиск ответа на загадку при рассматривании карты.

Ленин

Все вышеперечисленные объекты лишь похожи на то, чем они на самом деле не являются. Жители считают, что дома напоминают «дьявольские шестерки» или что их собирались выстроить в форме аббревиатуры СССР. Но есть в Беларуси объект, над которым не надо думать, а что именно хотел сказать автор. Потому что сказал именно то, что хотел. А хотел он сказать просто: «Ленин». Точнее, «ЛЕНИН».





На окраине города Иваново в Брестской области, у трассы М10 высажен лес. Не очень большой: примерно 700х500 метров, неправильной формы. И вот среди этого массива деревьями другой породы как раз и высажено слово «ЛЕНИН». Такие, как правило, высаживали к 100-летию Ильича в 1970 году. Размер самой надписи — 480х160 метров. Понадобились немалые усилия, чтобы такая ленинская чаща выросла. Иногда надпись почти сливается с окружающими деревьями, в другое время года, наоборот, видна очень отчетливо.









С двух сторон к надписи уже подобрался частный сектор, с третьей подпирает автозаправка, с четвертой пахотные земли. Этот «Ленин» все еще жив и, судя по всему, будет жить.





Есть похожие посадки и в других местах бывшего СССР. Например, в Курганской области сразу два надписи. Жители посёлков Труд и Знание и работники лесхоза Звериноголовского района высадили надпись «Ленину 100 лет». А в Притобольном районе у села Боровлянка к 1981 году высадили надпись «60 лет СССР».





Всего подобных надписей — «Ленин» и «Ленину 100 лет», «50 лет СССР», «40 лет Победы», «50 лет Октябрю», «Слава КПСС» и других со схожим смыслом — в Советском Союзе было создано около сотни, на Википедии есть большой перечень с координатами.



