Установка колючей проволоки на границе Латвии и Беларуси откладывается
Установление временного ограждения на границе Латвии и Беларуси откладывается. Компания, которая должна была обеспечить поставки колючей проволоки, продала ее в Литву, пишет delfi.lv.
Компания предложила поставить 12 километров проволоки до пятницы, 24 сентября. Однако агентство государственной безопасности заказало 111 километров. Если поставки не состоятся вовремя, может быть объявлен новый тендер.
Поставщики говорят, что у них было 111 км колючей проволоки, но государственное ведомство отложило подписание контракта на две недели. Поэтому они за это время продали проволоку литовцам.
Журналисты выяснили, что в соответствии с самым скептическим сценарием необходимое количество колючей проволоки может быть поставлено до 15 ноября 2021 года. Еженедельно в пункты пограничного контроля могут поставлять в среднем 16 километров колючей проволоки.
Соседние с Беларусью страны начали усиливать свои границы (в том числе колючей проволокой) в связи с мигрантским кризисом. Европейские политики обвиняют официальный Минск в организации нелегальной миграции и называют ее формой гибридной войны, пишет Еврорадио
09:54 24/09/2021
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