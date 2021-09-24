Компания предложила поставить 12 километров проволоки до пятницы, 24 сентября. Однако агентство государственной безопасности заказало 111 километров. Если поставки не состоятся вовремя, может быть объявлен новый тендер.





Поставщики говорят, что у них было 111 км колючей проволоки, но государственное ведомство отложило подписание контракта на две недели. Поэтому они за это время продали проволоку литовцам.





Журналисты выяснили, что в соответствии с самым скептическим сценарием необходимое количество колючей проволоки может быть поставлено до 15 ноября 2021 года. Еженедельно в пункты пограничного контроля могут поставлять в среднем 16 километров колючей проволоки.





Соседние с Беларусью страны начали усиливать свои границы (в том числе колючей проволокой) в связи с мигрантским кризисом. Европейские политики обвиняют официальный Минск в организации нелегальной миграции и называют ее формой гибридной войны, пишет Еврорадио



