Фотофакт: В Борисове государственные флаги продают вместе со щетками и ершиками
Фото необычного рекламного хода, призванного запустить государственный белорусский флаг в народ, пристал читатель EX-PRESS.BY.
В одном из супермаркетов Борисова продают флажки с изображением государственного символа Беларуси. Они выставлены на распродажу вместе со щетками, ершиками для унитаза и другими товарами для дома. Фото необычного рекламного хода прислал читатель EX-PRESS.BY.
09:42 24/09/2021
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