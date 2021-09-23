











В одном из супермаркетов Борисова продают флажки с изображением государственного символа Беларуси. Они выставлены на распродажу вместе со щетками, ершиками для унитаза и другими товарами для дома. Фото необычного рекламного хода прислал читатель EX-PRESS.BY.







