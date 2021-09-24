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Рубить с плеча: талибы возобновят казни и отсечение конечностей

Единственное, что еще не решили талибы – это казнить людей на публике или нет. Но в том, что это будет иметь "сдерживающий эффект", они не сомневаются. Талибы будут "руководствоваться исламом"

В  Афганистане талибы планируют восстановить казни и придерживаться практики ампутации конечностей в качестве меры наказания за воровство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на одного из основателей движения "Талибан" муллу Нуруддина Тураби.

По его словам, отсечение конечностей имеет "сдерживающий эффект".


"Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности", - сказал он.

Он добавил, что нынешнее правительство талибов пока не решило, казнить ли людей и приводить наказание в исполнение на публике или нет.

"Все критиковали нас за наказания на стадионе, хотя мы никогда ничего не говорили о чужих законах и мерах наказания", - отметил Тураби.

Он добавил, что талибы будут "руководствоваться исламом, а законы будут соответствовать Корану".
Корреспондент
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