



В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: "Федорины вечеринки - третья встреча осени". В южных же регионах замечали: "На Федору лето кончается, а осень начинается".





Также после Феодоры начинались затяжные дожди. Поэтому 24 сентября еще называли Феодора-замочи хвосты.





До этого дня крестьяне должны были собрать весь урожай и начинать готовиться к зиме. В этот день устраивались капустные вечеринки. К одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой затем готовили разнообразные блюда.





Народные приметы на 24 сентября





Сильные всходы озимых - к хорошему урожая.





Пчелы летают - к поздней зимы.





На Федору черный грязь все пути-дороги расквасил.





Нельзя начинать никаких дел на Федору - плохая примета.





24 сентября Православная церковь чтит память святой Феодоры Александрийской. Женщина прославилась чрезвычайной красотой и мужественным характером.





Она была счастлива в браке, но один богатый человек, пораженный красотой Феодоры, пытался склонить ее к измене. Феодора все время отказывала. Но он обманом соблазнил женщину. Когда та поняла, что изменила, то от стыда ушла в монастырь.