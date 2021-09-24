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Исследование: Белорусы ценят работу выше друзей, а свободное время – выше религии

Наши ценности близки жителям многих авторитарных и поставторитарных стран, в одну группу с которыми ученые объединяют Беларусь.

Исследование: Белорусы ценят работу выше друзей, а свободное время – выше религии
М.Шагал "Над городом"
Белорусский социолог Геннадий Коршунов подготовил исследование «Беларусь и соседи: динамика системы ценностей за последние 30 лет», которое опубликовано на сайте исследовательского центра «BEROC».

По результатам математического анализа, ученый разделил все страны мира на шесть групп. В основе деления лежало отношение жителей стран к таким базовым ценностям, как «семья», «религия», «политика», «работа», «друзья» и «свободное время». В качестве данных исследователь использовал результаты опроса World Values Survey (Всемирный обзор ценностей).

Отметим, что для всех шести групп важнейшей ценностью является семья. А вот по ранжированию остальных категорий они отличаются.

Беларусь вошла в группу под название «(Пост)авторитарная». Эта группа самая большая, в ней числятся также Россия, Украина, Литва, Казахстан, Аргентина, Уругвай, Сербия, Венгрия и другие страны.

Для жителей перечисленных государств важнейшими ценностями (после семьи) являются работа и друзья, наименее значимыми – религия и политика.

Геннадий Коршунов подчеркивает, что ценностный профиль группы, в которую вход Беларусь, «один из самых средних: ни одна из ценностей в его структуре не занимает ни самых высоких, ни самых низких позиций относительно других страновых групп».

Примечательно, что первые три ценностные позиции здесь идентичны с «китайской» и «американо-турецкой» группой, – это семья, работа, друзья, – а вот четвертые позиции по этим группам отличаются. В американо-турецкой четвертое место занимает «религия», в китайской – «политика», а в данной группе четвертое место занимает «свободное время».

Профиль "(пост)авторитарной группы"


По мнению автора, наша страна вошла в «(пост)авторитарную группу» в середине 1990-х. А до этого мы находились в «либерально-техницистской группе».

В «либерально-техницистскую группу» сейчас входят Япония, Германия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Гонконг и другие. Для этих стран важны индивидуалистические ценности – друзья и свободное время. По сравнению с другими странами здесь больше ценят политику и меньше – религию.

Для «американо-турецкой группы», как и для нас, важны работа и друзья. Однако религия здесь играет большую роль, чем для жителей авторитарных стран. В данную группу входят, помимо США и Турции, также Молдова, Кыргызстан и другие страны.

В «католическую» группу входят Мексика, Колумбия и другие. По сравнению с другими группами здесь довольно высока ценность религии и низка – друзей.  Однако самые высокие позиции у религии в другой группе – «исламской». В ней же очень низко ценят личное свободное время.

Отдельно выделяется китайская группа, куда помимо КНР, входит Вьетнам. Для этих стран сравнительно важной является политика и неважной – религия. «Впрочем, здесь «политика» в определенном смысле может синонимизироваться с «религией», то есть фактически выполнять ее функции», - указывает исследователь.

Эта работа – только первый этап исследования, призванного определить направления, по которым трансформируются системы ценностей разных постсоветских обществ. Понять, при каких условиях происходят эти изменения, и является главной задачей проекта, пояснил Геннадий Коршунов порталу Thinktanks.by.

Как полагает автор, ключевым фактором успешности реформ на постсоветском пространстве является согласованность направления реформ и системы ценностей̆ населения страны.
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