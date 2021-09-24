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Где сейчас дают шенген белорусским туристам

С началом пандемии коронавируса многие визовые центры ЕС закрылись и не спешат снова принимать документы на оформление виз.

Путешествовать по странам ЕС могут только те, у кого уже имеется наклейка с визой в паспорте, и то, при условии, что страна открыта для туристов и иностранец привит от коронавируса.

Но, есть парочку стран, которые и сейчас дают шенгенские туристические визы белорусским туристам.
Визовый центр Испании в Минске принимает документы на оформление шенгена.
Условие – иностранец должен быть привит вакциной, одобренной в ЕС. В Беларуси из таких вакцин доступны Vero Cel от Sinopharm.


Туристические визы оформляет и Эстония и тоже только вакцинированным.

Получить шенгенскую визу можно и в визовом центре Греции.
Греция визы выдает вакцинированным, переболевшим коронавирусом и всем, кто предоставит тест с отрицательным результатом на коронавирус. 
belnovosti.by
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