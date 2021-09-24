Путешествовать по странам ЕС могут только те, у кого уже имеется наклейка с визой в паспорте, и то, при условии, что страна открыта для туристов и иностранец привит от коронавируса.





Но, есть парочку стран, которые и сейчас дают шенгенские туристические визы белорусским туристам.

Визовый центр Испании в Минске принимает документы на оформление шенгена.

Условие – иностранец должен быть привит вакциной, одобренной в ЕС. В Беларуси из таких вакцин доступны Vero Cel от Sinopharm.









Туристические визы оформляет и Эстония и тоже только вакцинированным.





Получить шенгенскую визу можно и в визовом центре Греции.

Греция визы выдает вакцинированным, переболевшим коронавирусом и всем, кто предоставит тест с отрицательным результатом на коронавирус.



