Где сейчас дают шенген белорусским туристам
С началом пандемии коронавируса многие визовые центры ЕС закрылись и не спешат снова принимать документы на оформление виз.
Путешествовать по странам ЕС могут только те, у кого уже имеется наклейка с визой в паспорте, и то, при условии, что страна открыта для туристов и иностранец привит от коронавируса.
Но, есть парочку стран, которые и сейчас дают шенгенские туристические визы белорусским туристам.
Визовый центр Испании в Минске принимает документы на оформление шенгена.
Условие – иностранец должен быть привит вакциной, одобренной в ЕС. В Беларуси из таких вакцин доступны Vero Cel от Sinopharm.
Туристические визы оформляет и Эстония и тоже только вакцинированным.
Получить шенгенскую визу можно и в визовом центре Греции.
Греция визы выдает вакцинированным, переболевшим коронавирусом и всем, кто предоставит тест с отрицательным результатом на коронавирус.
08:02 24/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение