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Польша опубликовала фото мигрантов на фоне Минска: экскурсии по городу, а потом - граница

Пограничная служба Польши опубликовала фотографии, которые, как утверждается, были на телефонах мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу.


«На фотографиях, опубликованных на телефонах нелегальных мигрантов, видно, что они едут в Беларусь в качестве туристов, на несколько дней посещают столицу этой страны, а затем их вывозят к польской границе, которую они пытаются нелегально пересечь», — говорится в сообщении службы в Twitter.

За вчерашний день польские пограничники зафиксировали 233 попытки незаконного пересечения границы. Задержано 8 мигрантов: 4 человека из Конго, 3 из Ирана и 1 из Сирии. Остальные попытки были пресечены. За пособничество арестованы трое иностранцев – из Беларуси, Румынии и Шри-Ланки, пишет reform.by
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