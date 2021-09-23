







По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие. Его обнаружили коллеги.





Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СК, на котором обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский университет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании.





22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия подозреваемым.





В начале сентября глава СКР инициировал служебную проверку в пермском управлении из-за отсутствия должного внимания к проблемам обманутых дольщиков.







