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После вооруженного нападения на университет глава пермского управления СК РФ покончил с собой

Полковник Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, найден мертвым в своем коттедже.



По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с телом найдено оружие. Его обнаружили коллеги.

Полковник вернулся домой после совещания в региональном подразделении СК, на котором обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский университет. По итогам заседания ряд местных следователей отстранили от участия в расследовании.

22 сентября в Пермь прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он навестил пострадавших в больнице и дал поручение следователям выяснить причины нападения на вуз. Также проверяется порядок получения лицензии на приобретение охотничьего оружия подозреваемым.

В начале сентября глава СКР инициировал служебную проверку в пермском управлении из-за отсутствия должного внимания к проблемам обманутых дольщиков.
lenta.ru
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