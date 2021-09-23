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На границе в Гродненской области нашли детей мигрантов из Конго и Ирака. Один из них разговаривает на русском

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что несколько детей нелегальных мигрантов отправлены в больницу с белорусско-польской границы. Один ребенок получил травму, еще у двоих признаки переохлаждения, обезвоживания и, возможно, отравления, пишет «Комсомолка».



22 сентября пограничный наряд заставы «Подлипки» обнаружил сначала двух истощенных иракцев. Мужчины оказались братьями. Один из них не мог идти, у него были повреждены ноги. Пограничники вызвали медиков, а скоро обнаружили еще шестерых беженцев- женщину с ребенком из Конго и четверых иракцев, в том числе двоих детей.

У ребенка из Конго была травма ноги. Темнокожий мальчик оказался русскоговорящим. На видео, снятом пограничниками, он общается с женщиной-медиком, по-русски отвечая на ее вопросы.

- Покажи, где болит?

- Здесь, здесь…

- Оно болит, оно болит! Болит, это болит! – кричит мальчик, взявшись за ногу, уже находясь в приемном покое больницы.

Как сообщили в Госпогранкомитете, мальчику-конголезцу нет еще и пяти лет, детям из Ирака – 5 и 12 лет.

- В обоих случаях при обнаружении групп беженцев на линии границы на польской контрольно-следовой полосе были явные следы вытеснения иностранцев на белорусскую территорию, а на сопредельной территории находились силовики, - рассказали в ГПК.

Девочку из Ирака постоянно тошнило. Медики предполагают, что иракские дети могли чем-то отравиться. Кроме того, у них была повышенная температура и признаки вирусной инфекции. Всех детей госпитализировали в детскую больницу в Гродно. По словам медиков, их состояние средне тяжелое. 
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