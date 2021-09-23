







22 сентября пограничный наряд заставы «Подлипки» обнаружил сначала двух истощенных иракцев. Мужчины оказались братьями. Один из них не мог идти, у него были повреждены ноги. Пограничники вызвали медиков, а скоро обнаружили еще шестерых беженцев- женщину с ребенком из Конго и четверых иракцев, в том числе двоих детей.





У ребенка из Конго была травма ноги. Темнокожий мальчик оказался русскоговорящим. На видео, снятом пограничниками, он общается с женщиной-медиком, по-русски отвечая на ее вопросы.





- Покажи, где болит?





- Здесь, здесь…





- Оно болит, оно болит! Болит, это болит! – кричит мальчик, взявшись за ногу, уже находясь в приемном покое больницы.





Как сообщили в Госпогранкомитете, мальчику-конголезцу нет еще и пяти лет, детям из Ирака – 5 и 12 лет.





- В обоих случаях при обнаружении групп беженцев на линии границы на польской контрольно-следовой полосе были явные следы вытеснения иностранцев на белорусскую территорию, а на сопредельной территории находились силовики, - рассказали в ГПК.





Девочку из Ирака постоянно тошнило. Медики предполагают, что иракские дети могли чем-то отравиться. Кроме того, у них была повышенная температура и признаки вирусной инфекции. Всех детей госпитализировали в детскую больницу в Гродно. По словам медиков, их состояние средне тяжелое.