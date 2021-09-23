В Таджикистане в рамках амнистии начали освобождать тысячи заключенных. Но не полтзаключенных
В Таджикистане из тюрем вышла первая группа заключенных, освободившихся в рамках объявленной властями массовой амнистии, которая затрагивает около 16 тысяч человек.
Ранее в этом месяце парламент Таджикистана одобрил предложенный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном законопроект «Об амнистии». Амнистия приурочена к 30-й годовщине независимости, которую бывшая советская республика отмечает 9 сентября. Амнистия распространяется в основном на женщин, лиц младше 18 и старше 55 лет, инвалидов, тяжелобольных, лиц, награжденных государственными наградами, ветеранов войны и иностранных граждан.
Правозащитники отмечают, что амнистия не коснется политзаключенных в этой жестко контролируемой стране. Ожидается, что в течение двух месяцев свыше 10 тысяч человек будут освобождены из тюрем, а сроки лишения свободы в отношении еще около шести тысяч заключенных будут сокращены.
20:44 23/09/2021
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