



Ранее в этом месяце парламент Таджикистана одобрил предложенный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном законопроект «Об амнистии». Амнистия приурочена к 30-й годовщине независимости, которую бывшая советская республика отмечает 9 сентября. Амнистия распространяется в основном на женщин, лиц младше 18 и старше 55 лет, инвалидов, тяжелобольных, лиц, награжденных государственными наградами, ветеранов войны и иностранных граждан.





Правозащитники отмечают, что амнистия не коснется политзаключенных в этой жестко контролируемой стране. Ожидается, что в течение двух месяцев свыше 10 тысяч человек будут освобождены из тюрем, а сроки лишения свободы в отношении еще около шести тысяч заключенных будут сокращены.







