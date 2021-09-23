«По предварительной версии, ссора между двумя жительницами Орши 36 и 14 лет возникла на почве ревности, которую испытывала старшая из женщин. Она была влюблена в 16-летнего жителя райцентра. Молодой же человек стал проявлять интерес к сверстнице. Узнав об этом, подозреваемая отправилась к сопернице на разговор. Беседа быстро переросла в перепалку. В результате женщина достала из сумочки нож и причинила школьнице колото-резаную рану правой ягодицы», — говорится в сообщении на официальном сайте УВД.





«Мать пострадавшей девушки вызвала скорую помощь и обратилась в милицию. Нападавшая же поспешила скрыться с места происшествия, а также спрятала орудие преступления. Его милиционеры нашли спустя сутки», — рассказали в управлении.





Там также сообщили, что в отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.



