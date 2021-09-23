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Играй гормон! В Орше 36-летняя с ножом напала на 14-летнюю соперницу: из-за 16-летнего парня

Преступление на почве ревности совершено в Орше: 36-летняя жительница районного центра ударила ножом школьницу, сообщили в УВД Витебского облисполкома в четверг.

«По предварительной версии, ссора между двумя жительницами Орши 36 и 14 лет возникла на почве ревности, которую испытывала старшая из женщин. Она была влюблена в 16-летнего жителя райцентра. Молодой же человек стал проявлять интерес к сверстнице. Узнав об этом, подозреваемая отправилась к сопернице на разговор. Беседа быстро переросла в перепалку. В результате женщина достала из сумочки нож и причинила школьнице колото-резаную рану правой ягодицы», — говорится в сообщении на официальном сайте УВД.

«Мать пострадавшей девушки вызвала скорую помощь и обратилась в милицию. Нападавшая же поспешила скрыться с места происшествия, а также спрятала орудие преступления. Его милиционеры нашли спустя сутки», — рассказали в управлении.

Там также сообщили, что в отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.
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