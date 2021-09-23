Сергей Дербенев / Фото МВД Беларуси









По делу 53-летнего Дербенева, который был ответственен за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров в банде, насчитывается 50 томов и 8 доказанных жертв.





Дербенев более 15 лет скрывался от следствия. Все это время он находился в международном розыске. В 2020 году его экстрадировали из России в Беларусь. В российском Владивостоке Дербенев работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания предъявил паспорт гражданина РФ на чужое имя.





"Банда Морозова" существовала с конца 1980-х годов по 2004 год. Преступники занималась убийствами и грабежами в Гомеле и Гомельской области.





"Морозовцев" осудили в декабре 2006 года. Следствие доказало более 100 преступлений, которые совершила банда, в том числе порядка 20 убийств.





Руководителей банды, Сергея Морозова, Валерия Горбатого и Игоря Данченко, приговорили к высшей мере наказания. Остальные преступники получили до 20 лет лишения свободы.