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В Гомеле судят последнего лидера "банды Морозова" — он руководил киллерами

В Гомеле начался судебный процесс над Сергеем Дербеневым, последним лидером "банды Морозова", сообщает ОНТ.

Сергей Дербенев / Фото МВД Беларуси


По делу 53-летнего Дербенева, который был ответственен за физическое устранение конкурентов и возглавлял группу киллеров в банде, насчитывается 50 томов и 8 доказанных жертв.

Дербенев более 15 лет скрывался от следствия. Все это время он находился в международном розыске. В 2020 году его экстрадировали из России в Беларусь. В российском Владивостоке Дербенев работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания предъявил паспорт гражданина РФ на чужое имя.

"Банда Морозова" существовала с конца 1980-х годов по 2004 год. Преступники занималась убийствами и грабежами в Гомеле и Гомельской области.

"Морозовцев" осудили в декабре 2006 года. Следствие доказало более 100 преступлений, которые совершила банда, в том числе порядка 20 убийств.

Руководителей банды, Сергея Морозова, Валерия Горбатого и Игоря Данченко, приговорили к высшей мере наказания. Остальные преступники получили до 20 лет лишения свободы.
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