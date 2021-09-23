Так это было...





Лауреаты премии в декабре текущего года получат награды в своих государствах.

Планируется, что медали вручат 10 декабря, а лауреатов объявят в промежутке с 4 по 11 октября. Отдельные мероприятия "нобелевской недели" (6–12 декабря) – лекции, концерты и семинары – пройдут в онлайн-формате.





"Нобелевский комитет еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования", – говорится в заявлении фонда.





Напомним, в минувшем году церемония вручения премий прошла в онлайн-формате из-за пандемии. При этом лауреаты смогли выступить с традиционными речами – ролики с ними записали заранее для трансляции.



