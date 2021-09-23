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Церемонию вручения Нобелевской премии отменили второй год подряд

Торжественная церемония вручения Нобелевской премии не состоится второй год подряд из-за пандемии коронавируса, сообщили ее организаторы.

Так это было...

Лауреаты премии в декабре текущего года получат награды в своих государствах.
Планируется, что медали вручат 10 декабря, а лауреатов объявят в промежутке с 4 по 11 октября. Отдельные мероприятия "нобелевской недели" (6–12 декабря) – лекции, концерты и семинары – пройдут в онлайн-формате.

"Нобелевский комитет еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования", – говорится в заявлении фонда.

Напомним, в минувшем году церемония вручения премий прошла в онлайн-формате из-за пандемии. При этом лауреаты смогли выступить с традиционными речами – ролики с ними записали заранее для трансляции.
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