Церемонию вручения Нобелевской премии отменили второй год подряд
Торжественная церемония вручения Нобелевской премии не состоится второй год подряд из-за пандемии коронавируса, сообщили ее организаторы.
Так это было...
Лауреаты премии в декабре текущего года получат награды в своих государствах.
Планируется, что медали вручат 10 декабря, а лауреатов объявят в промежутке с 4 по 11 октября. Отдельные мероприятия "нобелевской недели" (6–12 декабря) – лекции, концерты и семинары – пройдут в онлайн-формате.
"Нобелевский комитет еще оставляет открытой возможность принять лауреатов Нобелевской премии мира в Осло. В середине октября комитет объявит формат празднования", – говорится в заявлении фонда.
Напомним, в минувшем году церемония вручения премий прошла в онлайн-формате из-за пандемии. При этом лауреаты смогли выступить с традиционными речами – ролики с ними записали заранее для трансляции.
19:31 23/09/2021
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