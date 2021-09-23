+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Отопление включили, но батареи чуть теплые. Это нормально?

Отопительный сезон 2020 года в Минске был очень длинный: топили до 9 мая. А новый, в 2021-м начали как никогда рано – с 20 сентября детсады и больницы, а затем и жилые дома


Так рано минчан к теплу подключали впервые за несколько десятилетий. В 2021-м в столице соцсферу – школы, детсады, больницы, поликлиники - начали подключать к отоплению с 20 сентября, жилые дома с 22 сентября, а некоторые, по нашим данным, и вовсе с 21-го.

- За три рабочих дня, 22, 23, 24 сентября, к отоплению должны быть подключены все потребители в жилом фонде, - сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя гендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Валентина Гридюшко. – По данным на 9 утра 23 сентября тепло уже подано в 2,5 тысячи минских домов, график соблюдается. В пятницу последний потребитель должен получить отопление. Графики подключения составляются совместно с теплоснабжающими организациями.

В день запуска отопления в доме специалисты организации стараются развоздушить систему, чтобы грели все батареи в квартирах, и сразу же проводят регулировку.

- Так что если батареи еле теплые после включения отопления – это нормально, потому что температура наружного воздуха еще не минус. А многие минчане уже высказывают по этому поводу недовольство. Но в первые часы запуска отопления батареи могут быть и горячими – это тоже нормально. Потом, после регулировки, они станут теплыми, то есть придут в режим в соответствии с температурой наружного воздуха. 82 аварийные бригады, созданные на время подключения тепла, готовы к работе.

- Валентина Александровна, - спросила «Комсомолка», - ходят слухи, что малоэтажные дома, хрущевки, подключают к отоплению быстрее, чем высотки?

- Это не так. Разницы, какие дома подключат в первую очередь – малоэтажные или высотные, - нет. Все делается по плану.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]