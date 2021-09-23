



Так рано минчан к теплу подключали впервые за несколько десятилетий. В 2021-м в столице соцсферу – школы, детсады, больницы, поликлиники - начали подключать к отоплению с 20 сентября, жилые дома с 22 сентября, а некоторые, по нашим данным, и вовсе с 21-го.





- За три рабочих дня, 22, 23, 24 сентября, к отоплению должны быть подключены все потребители в жилом фонде, - сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя гендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Валентина Гридюшко. – По данным на 9 утра 23 сентября тепло уже подано в 2,5 тысячи минских домов, график соблюдается. В пятницу последний потребитель должен получить отопление. Графики подключения составляются совместно с теплоснабжающими организациями.





В день запуска отопления в доме специалисты организации стараются развоздушить систему, чтобы грели все батареи в квартирах, и сразу же проводят регулировку.





- Так что если батареи еле теплые после включения отопления – это нормально, потому что температура наружного воздуха еще не минус. А многие минчане уже высказывают по этому поводу недовольство. Но в первые часы запуска отопления батареи могут быть и горячими – это тоже нормально. Потом, после регулировки, они станут теплыми, то есть придут в режим в соответствии с температурой наружного воздуха. 82 аварийные бригады, созданные на время подключения тепла, готовы к работе.



- Валентина Александровна, - спросила «Комсомолка», - ходят слухи, что малоэтажные дома, хрущевки, подключают к отоплению быстрее, чем высотки?





- Это не так. Разницы, какие дома подключат в первую очередь – малоэтажные или высотные, - нет. Все делается по плану.







