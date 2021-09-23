Яков Мирошников и Игорь Крутой









Российский композитор и продюсер Игорь Крутой признал наличие своего внебрачного сына. Об этом он рассказал в эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1.





Ведущий ток-шоу спросил у музыканта о Якове Мирошникова, который называет его своим отцом. Крутой сказал, что такой человек есть в его жизни. Также продюсер рассказал о своем первом разговоре с Мирошниковым.





По его словам, Яков, будучи взрослым, позвонил ему и предложил встретиться. Однако Крутой начал настаивать на генетическом тесте.





"Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет", - вспомнил Крутой.





Известно, что Мирошников узнал о знаменитом отце незадолго до смерти матери, которая работала в одном из дорогих бутиков Москвы. Позже Крутой принял Якова в семью и подарил ему дом и автомобиль.





Напомним, ранее внебрачный сын легендарного актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера показал, как занимается в спортзале с отцом.